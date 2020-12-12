شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: الجيل الحالي يتمتع بشخصية البطل.. ومن يرحل عن الأهلي هو من يحزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويعشق الكرة إلى جانب طبيعة علاقته المميزة بالجهاز واللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية، وأهم شيء المدرب الذي يحتضن اللاعبين باعتبارهم أدواته.

وأكد الخطيب أن الجيل الحالي يستحق الحصول على بطولة إفريقيا، فقد حققوا بطولات من قبل، لكن إفريقيا كانت غائبة، فسعادته مضاعفة بعد فوز الجيل الحالي باللقب.

وتطرق الخطيب إلى الحديث عن رحيل بعض اللاعبين، قائلًا: «لم أحزن على رحيل اللاعبين، أنا حزين عليهم، المفروض أنهم هم من يحزنون».

وأوضح رئيس الأهلي أن الجيل الحالي يتمتع بشخصية البطل، والجماهير لديها ثقة كبيرة في الأهلي، واستقبالهم للاعبين بعد الخسارة بخماسية وتحيتهم وهتافهم «الدوري يا أهلي»، بعد الخروج من إفريقيا الموسم الماضي، كان دافعًا وحافزًا قويًّا لهم لإحراز البطولات.

وأضاف الخطيب: «الدوري تحقق... الجميع يقول إنها أصعب بطولة... الموسم الماضي كان هناك تجاوزات ومهاترات ومحاولات لعرقلة النادي».

وقال الخطيب: «قلت للاعبين أنتم أفضل مجموعة موجودة، تستحقون الفوز بالبطولة، الإصرار وثقة الجمهور منحا اللاعبين الثقة، وكانوا أكثر حرصًا على عدم ضياع البطولة».