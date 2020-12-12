شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: حبي للأهلي دفعني للتعامل كلاعب سابق في حضور المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، وأنه تعامل مع حضور المباريات والسفر مع الفريق كونه لاعبًا سابقًا في الفريق، ويدرك مدى أهمية التواجد ومعايشة اللاعبين وأن يكون بجوارهم.
وقال الخطيب: «هناك عُرفٌ أن رئيس النادي يحضر آخر مباراة في البطولات، ولكن من منحوك الثقة منحوها لك من أجل أن تمنحهم الوقت، وأن تراعي الله في أدائك من خلال حضورك ووجودك».
ووجه الكابتن الخطيب الشكر للاعبين على مشاعرهم تجاهه، وحديثهم أن وجوده وحضوره وسفره معهم هو أكبر حافز ودافع قوي لهم.
وقال رئيس النادي: «حبي للنادي الأهلي دفعني للتعامل ليس بصفتي رئيس نادٍ، ولكن كلاعب سابق، مجرد أن أكون موجودًا معهم وأن يشاهدوني في الملعب كان هدفًا رئيسيًّا بالنسبة لى».
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