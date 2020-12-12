شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف خطوات تعاقد الأهلي مع موسيماني بعد رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قال إن المجلس قرر البحث عن مدرب آخر بديل للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم استقرار الأخير مع الفريق خلال «جائحة كورونا».

وتابع الخطيب: «لما شعرنا أن مستر فايلر يرغب في الرحيل بسبب جائحة كورونا، وكان هناك فترة عشرة أيام في عقده تسمح لكل طرف (الأهلي وفايلر) بفسخ العقد دون شرط جزائي، اجتمعت مع مستر فايلر وقلت له إننا نرغب أن يكون هناك استقرار في الفريق، فوجدته يطلب السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته، وطلبت منه تمديد العقد حتى يتم السماح له بالسفر، لكنه لم يُبدِ مرونة فرفضت السفر، لأن الوقت لم يكن مناسبًا لهذه الخطوة».

وتابع: «شعرت أن فايلر لا يرغب في البقاء ورفض تمديد العقد، فقررت وقتها عقد اجتماع مع لجنة التخطيط للكرة، وتحدثت مع كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف من أجل البحث عن بدائل، وتم ترشيح أكثر من مدرب أجنبي، منهم أرجنتيني وتشيكي. لكنني اقترحت على اللجنة أن يتم ترشيح مدرب لديه خبرة طويلة في إفريقيا، وأن يكون من داخل القارة السمراء، ومن هنا قررنا التفكير خارج الصندوق، وطرحنا أكثر من مدرب أجنبي ينتمي لإفريقيا، منهم مدربون عرب ومنهم موسيماني، ووضعنا موسيماني مع ثلاثة مدربين آخرين على رأس قائمة المرشحين لتولي مسؤولية قيادة الأهلي».

وأوضح الخطيب أن موسيماني كان أقوى سيرة ذاتية من بين المرشحين، لأنه من المدربين الذين يتميزون بالاستقرار مع أي فريق يتولى تدريبه، كما أنه صاحب قدرات تدريبية جيدة، وخاض تجارب صعبة ومهمة مع الفرق التي تولى تدريبها، وعمل مع صن داونز 8 سنوات، قبل أن يُجدد عقده خمسة مواسم أخرى.

واستطرد رئيس الأهلي: «بعدما وجدنا أن موسيماني هو صاحب أقوى سيرة ذاتية، وفقًا لخططنا ورغبتنا تحدثت معه، وعرضت عليه تدريب الأهلي، فرحب بشدة، وهذا ما أسعدني وكان له دور في انتهاء المفاوضات سريعًا».

وقال إنه اشترط أن يحصل موسيماني على موافقة رئيس نادي صن داونز من أجل إتمام الصفقة، خاصة أن الأهلي لا بد أن يسلك الطرق الشرعية في هذا الأمر، حفاظًا على علاقته مع النادي الجنوب إفريقي.

وأوضح الكابتن الخطيب أن موسيماني أرسل موافقة مكتوبة ووقع على العقد، لكن الأهلي انتظر حتى أعلن صن داونز في بيان رسمي موافقته على رحيل موسيماني، ووقتها قام الأهلي بالتوقيع على النسخة الثانية للعقد.

وتابع رئيس الأهلي: «تربطني علاقة قوية مع رئيس صن داونز، وهو شخصية جديرة بالاحترام، وجمعتني به أكثر من جلسة في لجنة الأندية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكنت حريصًا على موافقته على رحيل موسيماني، لا سيما أن الأهلي دائمًا ما يحافظ على علاقته بجميع الأندية».

وشدد رئيس النادي على أن موسيماني حصل مع الأهلي على بطولتين، هما إفريقيا وكأس مصر، فيما حصل فايلر على بطولة الدوري، وسيتم منحه مكافأة الفوز بالدوري، حتى لو كان موسيماني هو الذي أنهى هذه البطولة.