شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: سجدت لله شكرًا في جنوب إفريقيا.. وحرصت على توجيه هذه الرسائل للاعبين قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإنه حرص على توجيه رسائل للاعبين قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ركز خلالها على أن الأهلي هو الأفضل على مدى الموسم، وأفضل فريق في القارة، وأنهم يحتاجون إلى الهدوء والإصرار وقوة الأداء، والتركيز الكامل مع كل كلمة يقولها المدير الفني.

وأضاف الخطيب: «شعرت أن الأعصاب مشدودة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقبل الحديث مع اللاعبين كنت أتحدث مع المدير الفني موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ».

وواصل رئيس النادي حديثه قائلًا: «نهائي إفريقيا كان مباراة كبيرة مع فريق كبير وهو الزمالك. قلت للاعبين ابذلوا المجهود، وافعلوا ما عليكم، والتوفيق من الله».

وشدد الخطيب على أنه بعد الهدف الأول للأهلي شعر بالقلق، وأن هذا يرجع إلى أنه كان لديه طموح كبير جدا في البطولة، ولكن بعد هدف التعادل للزمالك شعر أن الأمور ستكون أفضل، وهو ما تحقق بالفعل قبل النهاية بتسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب، وهو مكافأة من الله للاعبين بسبب إخلاصهم.

وقال الخطيب: «على مدى مشوار الفريق في بطولة إفريقيا شاهدت أداء الأهلي مقارنة بالفرق الأخرى، وإحقاقًا للحق اللاعبون كانوا رجالًا. مباراة الهلال السوداني كانت صعبة وبها حساسية كبيرة، صن داونز في جنوب إفريقيا كان هناك تصميم من اللاعبين، وكانوا يتحدثون أن الفرصة قد جاءت بمواجهة صن داونز مرة أخرى بعد الخسارة أمام نفس الفريق في نسخة البطولة السابقة، وبالإصرار والعزيمة تحقق الفوز، وبعد صافرة نهاية المباراة سجدت لله شكرًا في جنوب إفريقيا، وهو أقل شيء أن تشكر الله».