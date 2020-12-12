شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه ثلاث رسائل إلى مجلس الإدارة وجمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إنه ما زال يسعى للمزيد من التطوير في مختلف الملفات بالنادي، بمساعدة كل أطراف منظومة الأهلي.

ووجه الكابتن الخطيب رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، يطالبهم فيها بمزيد من التكاتف والعمل في الفترة المقبلة، من أجل تقديم ما يليق بأعضاء الأهلي وجماهيره تحت شعار روح الفانلة الحمراء.

ووجه رسالة إلى أسرته، مؤكدًا أنهم كانوا يتألمون بعدما واجهوا أوقاتًا صعبة، في ظل ما تعرضوا له من مهاترات وهجوم في الفترة الماضية، ولهذا سلك الطرق المشروعة للحفاظ على حقوقهم، وهو ما تحقق في النهاية، مبديًا اعتذاره لهم عن ابتعاده عنهم نظرًا لانشغاله.

واختتم رئيس النادي حديثه بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، مؤكدًا أنهم الداعم والمحرك الرئيسي للنادي، واصفًا إياهم بأنهم الحمى للأهلي وشركاء في أي إنجاز. مضيفًا أن دعمهم للفريق الأول لكرة القدم كان أحد أسباب التتويج بالثلاثية في الموسم المنقضي.