شكرا لقرائتكم غدا.. انطلاق القمة الشبابية لمراكز شباب مصر مع اليونسكو تحت رعاية وزارة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري وعلي مدي ثلاثة أيام ، فعاليات وأنشطة القمة الشبابية الأولي لمراكز شباب مصر التي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وصرح ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن القمة سوف يتم افتتاح فعالياتها الساعة الواحدة من بعد ظهر الاحد المقبل، أضاف أنه يتم تنظيمها تحت شعار "بناء القادة الشباب على المستويين الدولي والمحلي"، وأيضا في اطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وصرح أشرف موسي نائب رئيس الاتحاد أن القمة تقام تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيها شباب مصر الأعضاء بالجمعيات العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتستهدف القمة الشباب الفاعلين بمراكز الشباب الأعضاء بالجمعيات العمومية في المرحلة السنية من 18 وحتي 24 عام ، بهدف تفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلي والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب ، وتكثيف دور شباب مراكز الشباب في عملية التنمية، علاوة على تعريف شباب مراكز الشباب بالمنظمات الدولية ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتناول القمة محاور وطنية مهمة، من بينها.. محور ثقافة التنمية ، ثقافة التطوع ، وثقافة السلام ، وتحديات الامن القومي، وأضاف أن فعالياتها سوف تشهد تنظيم ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدمه المشاركين من افكار ومبادرات من شأنها ان تسهم في تنمية مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

والجدير بالذكر، أن القمة تعد بمثابة حدث شبابي كبير وانه سبق إنطلاقه تجهيزات مكثفة وتنسيق متميز من الاتحاد مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبحضور نخبة كبيرة ومهمة من المسئولين والخبراء والمحاضرين، وبمشاركة شباب مصر من كل محافظات الجمهورية.