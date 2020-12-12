شكرا لقرائتكم خبر عن «بلوسوفرين» يهدي البيت متوحد بطولة شادويل في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

بلغت الإثارة في عالم سباقات الخيول، أمس الجمعة، قمتها في السباق الرابع بمضمار جبل علي، والذي حمل اسم سباق بر دبي، وأقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» للمضمار الأصفر، وجرى السباق بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإبراهيم أستاذي المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار الأصفر، وعبدالله الأنصاري، ومسعود حسن عضوي لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفيصل الشعفار ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار، إلى جانب بقية ممثلي الشركات الراعية للسباق، واستقطب سباق أمس 90 خيلاً واشتمل على 7 أشواط من بينها شوط واحد للخيول العربية و6 أشواط للخيول المهجنة.

ونجح الحصان «بلوسوفرين» لفريق البيت متوحد في الصعود إلى منصة التتويج بطلاً للشوط الرئيسي برعاية إسطبلات شادويل بقيادة الفارس كليمينت ليكويفر والمدرب أروين شاربي، ونال البطل 60 ألف درهم من إجمالي قيمة الجائزة المالية التي بلغت 100 ألف درهم، وعقب نهاية الشوط قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج مالك ومدرب وفارس البطل «بلوسوفرين».

وافتتح الحصان «إيه إف المميز» لمالكه ناصر عسكر بقيادة الفارس هوجو ليبوك وإشراف المدرب الوطني علي راشد الرايحي ألقاب السباق الرابع في مضمار جبل علي، وحلق ببطولة تحدي الخيول العربية الأصيلة برعاية الساحل للمقاولات، ونال البطل جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم من إجمالي جوائز الشوط البالغ قدرها 50 ألف درهم.

وواصلت خيول ناصر عسكر التألق في الشوط الثاني، عندما حلق الحصان «كاراجنسكي» بقيادة المدرب ساتيش سيمار والفارس تاج أوشي ببطولة شوط مجموعة الشعفار للاستثمار، وعقب نهاية الشوط قام فيصل الشعفار بتتويج الأبطال، وبلغ مجموع الجوائز 84 الف درهم نال منها البطل 40 ألفاً.

وفي الشوط الثالث كانت الكلمة المسموعة للحصان صاحب الأرض «سديد» الذي سدد في التوقيت المناسب وأهدى لقب شوط بطولة بنك الإمارات دبي الوطني إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن جدارة، بعد أن انقض على المركز الأول في الأمتار الأخيرة، وانطلق من وسط الخيول وتصدر المشهد بقيادة مدربه الفرنسي نيكولاس باشلارد ومواطنه الفارس ريان كوراتولو، وبلغ مجموع جوائز الشوط 60 ألف درهم نال منها البطل 36 ألف درهم.

وتواصلت الإثارة في الشوط الخامس بفوز المرشح «تيلورزرو» الذي كان عند حسن ظن الجمهور وظفر ببطولة بنك دبي التجاري لمالكه مصعب عبدالقادر الريس، بقيادة الفارس رويستون فرنش والمدرب الوطني سالم بن غدير، لينال البطل 46 ألف درهم من إجمالي الجائزة البالغة 76 ألف درهم.

وتألق الفارس تاج أوشي بقيادة الحصان «بليد سميث» في الشوط السادس للفوز وإهداء اللقب لمالكه حكيم عبدالله بإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي حقق ثنائية المدربين في شوط الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «سكانا».

وكان مسك الختام برعاية مميزة من مركز دبي العقاري للشوط السابع، والذي ظفر بلقبه الحصان «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس فابريس فيرون وبإشراف المدرب راشد بورسلي، وقام إبراهيم أستاذي ممثل مركز دبي العقاري بتتويج البطل.