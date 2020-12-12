شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الشبابية لمراكز شباب مصر مع اليونسكو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليات وأنشطة القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر التى ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وقال ماجد العزازى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إن القمة سيتم افتتاح فعالياتها الساعة الواحدة ظهر الأحد، وأنه يتم تنظيمها تحت شعار "بناء القادة الشباب على المستويين الدولى والمحلي"، وأيضا فى إطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوى داخل المراكز فى جميع محافظات الجمهورية، وفى ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

من جهته قال أشرف موسى نائب رئيس الاتحاد، إن القمة تقام تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيها شباب مصر الأعضاء بالجمعيات العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتستهدف القمة الشباب الفاعلين بمراكز الشباب الأعضاء بالجمعيات العمومية فى المرحلة السنية من 18 وحتى 24 عام، بهدف تفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلى والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتكثيف دور شباب مراكز الشباب فى عملية التنمية، علاوة على تعريف شباب مراكز الشباب بالمنظمات الدولية ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتناول القمة محاور وطنية مهمة، من بينها محور ثقافة التنمية، ثقافة التطوع، وثقافة السلام، وتحديات الامن القومي، وأضاف أن فعالياتها سوف تشهد تنظيم ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدمه المشاركين من افكار ومبادرات من شأنها ان تسهم فى تنمية مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن القمة تعد بمثابة حدث شبابى كبير وانه سبق إنطلاقه تجهيزات مكثفة وتنسيق متميز من الاتحاد مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبحضور نخبة كبيرة ومهمة من المسئولين والخبراء والمحاضرين، وبمشاركة شباب مصر من كل محافظات الجمهورية.