شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستغل فترة الراحة ويتقمص شخصية الزعيم فى "المتسول".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى الراحة التى حصل عليها من التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين، بسبب الجراحة التى أجراها فى "ظافر" القدم، وعاد مرة أخرى لاستخدام تطبيق "تيك توك - tik tok"، الذى توقف عن استخدامه خلال الفترة الماضية للتركيز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى توج بها المارد الأحمر مؤخرا على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، حيث ظهر فى مقطع فيديو عبر التطبيق الأشهر، مع شقيقه، وهما يتقمصان شخصية الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سيد زيان فى فيلم المتسول، حيث قال اللاعب: "نفسى أقابل حد فيكم ولو صدفه".

@h.elshahat نفسي اقابل حد فيكم ????????????????❤️❤️♬ original sound - Hussien elshahat

وأعلن النادى الأهلى، أمس الجمعة، غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلى إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم أمس الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئى.





ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة فى التدريبات لمدة أسبوعين، ليتأكد غياب الشحات عن أكثر من مباراة بالدورى قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة التى توّج بها الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة النهائية، وبذلك يغيب الشحات عن انطلاقة بطولتى الدورى والتى يستهلها الأحمر غدا الأحد، أمام المقاصة، كما يغيب عن انطلاقة الفريق فى بطولة أفريقيا.

يشار إلى أن فيلم المتسول، تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول حسنين الفلاح البسيط الذى هاجر من قريتهم "خربتهه"، للبحث عن عمل فى القاهرة، يذهب إلى خاله للإقامة عنده، وحتى يبحث له عن عمل، وبالفعل يحضر له خاله أكثر من عمل، لكنه يفشل فى كل مرة، بسبب جهله وسوء تصرفه، وينصحه خاله بالعودة إلى القرية مرة أخرى.

وبينما هو فى الطريق تسرق فلوسه ويذهب إلى أحد الجوامع لينام وهناك يتلقفه خليل الغبى بعد أن عرف قصته ويأخذه إلى مؤسسة المتسولين، التى يديرها هو ودكتور جمعة وزعيم العصابة لكى يتعلم التسول والشحاتة.