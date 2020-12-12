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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يلتقي المارد الأحمر نظيره المقاصة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساء يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري على أرضية ملعب استاد السلام.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 89 نقطة للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021 ، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد



يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري العام 2020-2021، يوم 11 ديسمبر المقبل، كما أعلن مازن مرزوق، الرئيس الجديد للجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن الأندية رفضت فكرة الدوري من دور واحد، الدوري سيستمر دون لاعبي المنتخب الأوليمبي.