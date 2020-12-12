شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على معلول ملك الحلول وتاجر السعادة للجماهير الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أسرع ديليفرى فى مصر"، ملك الحلول، وكثير من الألقاب استحوذ عليها الدولى التونسى على معلول نجم النادى الأهلى، وظهير أيسر الفريق الأحمر، الذى خطف قلوب عشاق الأحمر منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من الصفاقسى التونسى فى موسم 2015/2016، وبفضل مهارته وعرضياته المتقنة استطاع أن يثبت أقدامه بشكل أساسى مع جميع المدربين الذين تعاقبوا على النادى منذ تواجده بالفريق.

ولد على معلول فى الأول من يناير عام 1990، بمدينة صفاقس، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة فى نادى الصفاقسى التونسى، قبل أن يخطف أنظار مسئولو الأهلى بعد تألقه فى الجبهة اليسرى.

على معلول شارك مع الأهلى فى 136 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفاً، وصنع 37 آخرين.

و حصد اللقب الدولى التونسى البطولة رقم 10 فى تاريخه مؤخراً، بعدما حقق مع الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 وبطولة الدورى الممتاز مواسم 2017، 2018 ، 2019 ، 2020، فضلا عن لقب كأس مصر موسم 2017، و2020.

ومع الصفاقسى التونسى حصد معلول لقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009.

على معلول استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري الممتاز موسم 2019.



على معلول (1)



على معلول (2)



على معلول (3)



على معلول (4)



على معلول (5)



على معلول (6)



على معلول (7)



على معلول (8)



على معلول (9)



على معلول (10)



على معلول (11)



على معلول (12)



على معلول (13)



على معلول (14)



على معلول (15)