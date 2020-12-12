شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يهنئ ابنته شدوى بعد خطبتها: "كبرتوا وكبرتونى ربنا يتم فرحتى بيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، رسالة لابنته شدوى بعد خطبتها على عمر طارق العزبى فى حفل صغير بفيلا بالسادس من أكتوبر، ونشر صورا جديدة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلا، "ألف ألف مبروك يا حبايب قلبى ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض ويبعد عنكوا أى شىء وحش ويباركلكوا فى حياتكو".



الحضري في خطوبة ابنته

وفى منشور آخر كتب الحضرى، "شدوى بنتى حبيبتى ألف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير أنتى وعمر ابنى وحبيبي ويكتبلكوا الخير، كبرتوا و كبرتونى، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب".



الحضري



الحضري وأسرته



الحضري و زوجته

ومن المقرر أن يقيم الحضرى حفلا كبيرا للاحتفال بخطبة ابنته شدوى فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، حيث يتم بدء التجهيز الحفل من الآن.

فى سياق آخر، أكد عصام الحضرى أنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطوبة ابنته والاطمئنان على حالة والدته الصحية، وكان قد أكد الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

وتابع السد العالي: "عندما عرضت الإدارة اسمى علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى" جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من أفضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان" - علي حد قوله .

وأضاف الحضرى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا خاصة بعدما تولي تلك المفاوضات النجم التونسي زبير بيه، مشيرا إلي أن النجم الساحلي من الفرق الكبرى التي ترضي طموحه.