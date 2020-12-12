شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يحتفل بـ16 يوما لمناهضة العنف بالتعاون مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، بالتعاون مع لجنة المرأة بالنادى الأهلى بالجزيرة، ندوة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" فى إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس هذا العام تحت شعار "كونى"، بحضور السفيرة سناء عطالله مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وتنسيق إيمان النشرتى عضو فرع المجلس بالقاهرة وإشراف وتنظيم أنهار قنديل رئيسة لجنة المرأة بالنادى الأهلى.

وشارك فى الندوة الدكتورة ‏حنان عبدالقادر نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة والدكتورة هند الهلالى أستاذ ‏الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بجامعة عين شمس ومدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ‏بجامعة عين شمس وشارك من أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة الإعلامية منى الوكيل والأستاذة فادية فتحى وعضوات لجنة المرأة بالنادى الأهلى ومجموعة من أعضاء وعضوات النادى.

وأكدت السفيرة سناء عطالله على جهود الدولة والمجلس القومى للمرأة وفروعه الـ27 فى كافة المحافظات ومكاتب شكاوى المرأة بكل منها لضمان تمكين المرأة من حقوقها المشروعه وحمايتها من كافة أشكال العنف التى تتعرض لها وسن القوانين والتشريعات التى توفر لها الحمايه الضرورية.

وأشارت عطالله إلى خطورة الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على المرأة، إضافة إلى انعكاس الخلافات الأسرية وعدم المساواة بين أفرادها فى الحقوق والواجبات على تماسك الأسرة والمجتمع.

وأكدت السفيرة سناء عطالله أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء فى جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر وتحتاج إلى الكثير من الجهود التى تتمثل فى التوعية والحسم وتكاتف الجميع لإيجاد حلول جذرية لها مؤكدة على أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وأشارت عطالله إلى أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف لرفع الوعى المجتمعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوم من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره وذلك من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الانترنت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تضمن سلامة الجميع تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمنت أنشطة وفعاليات الحملة إنارة مقر المجلس القومى للمرأة والأهرامات وبعض محاكم الاسرة باللون البرتقالى وكذلك تقديم عرض مسرحى بعرائس الماريونت بساقية الصاوى وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بكليات طب القصر العينى وعين شمس وتنفيذ حملة إعلامية واطلاق فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتعريف بانشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة.

وفى ختام الندوه أشاد الحاضرون بالدور الهام للمجلس القومى للمرأه ولجان المرأة فى مؤسسات الدوله والمجتمع المدنى لتوفير مناخ آمن ومستقر.