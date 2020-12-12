شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يساند الطفلة مريم ويؤكد استعداداه لتقديم كافة سبل الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، دعمه ومساندته للطفلة مريم المصابة بسرطان الدم. وشدد عثمان على استعداده للتواصل مع أسرة الطفلة للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها بشكل سريع من أجل رفع معاناتها وإعادة البسمة لها.

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى رسالة للطفلة قائلا، "أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكى بالشفاء سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبى الفريق للتعبير منهم عن مساندتك وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدورى والتتويج بكأس البطولة العربية”.

من جانبهم تفاعل لاعبو الإسماعيلى بشكل كبير مع الطفلة مريم وتعاهدوا على تحقيق الانتصار على الفريق البورسعيدى من أجل تقديم كافة سبل الدعم المعنوى لها والذى سيمثل جانبا كبيرا فى تحسن حالتها الصحية.



يذكر أن والدة الطفلة بعثت برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أبرز ما جاء فيها أن الطفلة تعشق الإسماعيلى بجنون مثل والدها، وتمنت توصيل رسالة للاعبين بأهمية الفوز فى مواجهة الأحد أمام المصرى البورسعيدى أملا فى رفع روحها المعنوية وتحسن صحتها.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .