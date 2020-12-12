شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب يعقد انتقال عمر السومة للأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقف الراتب المرتفع للنجم السوري عمر السومة حائلاً أمام انتقاله للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم بصفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع ناديه الحالي أهلي جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتقاضى السومة مبلغ يتخطى الـ4 ملايين دولار سنوياً مع ناديه السعودي، وهو الراتب الكبير الذي يفوق إمكانيات القلعة الحمراء والتي ترصد مليون ونصف دولار كحد أقصى لراتب المهاجم الجديد.

وتلقى الأهلى عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم السومة، ويحاول مسئولو أهلى جدة تجديد عقد اللاعب الذى يعد واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية، إلا أن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل فى الوقت الذى من أنضم الأهلى لكتيبة الأندية الراغبة فى استطلاع طلبات السومة بعد ترشيحه لضمه وتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء إلا أن المقابل المادي جعل المفاوضات تبتعد في بدايتها.

ووضع مسئولو الأهلى بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأوروجويانى جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، ووضعت إدارة الأهلى لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح فى انهاء صفقة سيرينو الذى يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قبل أن ينضم عمر السومة للخيارات الحمراء.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع لجنة التخطيط بناديه فى ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديدن ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته فى الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتحول عمر السومة إلى أحد نجوم الأهلي السعودي في السنوات الأخيرة منذ انتقاله للفريق في 2014 قادما من القادسية الكويتي مقابل 2 مليون يورو وخاض مع الفريق 190 مباراة في 6 سنوات قدم خلالها أداء راقي وضعه ضمن أهم نجوم الكرة العربية في الوقت الحالي، وسجل السومة 169 هدفا في 6 مواسم ونصف قضاها في أهلي جدة حتى الآن بمعدل 0.88 هدف في المباراة، وفي الدوري السعودي شارك عمر السومة في 138 مباراة سجل خلالها 126 هدف بمعدل 0.91 هدف في المباراة، وفي دوري أبطال آسيا شارك في 27 مباراة وسجل 18 هدف بمعدل 0.66 هدف في المباراة الواحدة، وتوج هدافا للمسابقة 3 مرات متتالية فى 2015 و2016 و2017.