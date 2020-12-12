شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الأهلى بالتنازل عن قضية نادى القرن وتعويض الـ50 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن هناك محاولات حثيثة من جانب مسئوليه مع نظرائهم فى النادى الأهلى ، من أجل التنازل عن قضية نادى القرن والتى يطالب فيها القلعة الحمراء بالحصول على 50 مليون جنيه تعويضا، وحل الأزمة بشكل ودى بين الطرفين فى اطار فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الناديين قائمة على نبذ الخلافات والترفع عن أى صغائر من شأنها التأثير السلبى على روح الود المفترض تسود بين قطبى الكرة المصرية.

ويطالب النادى الأهلى بـ50 مليون جنيه من نادى الزمالك، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن وهو اللقب الممنوح في الأساس لنظيره الأحمر.

وعلم"الخليج 365" أن المحكمة الاقتصادية تدوالت يوم الخميس القضية المرفوعة من الأهلى ضد الزمالك ، وقررت تأجيلها حتى يوم الثالث من يناير المقبل، بعد طلب مسئولي الزمالك .

يذكر أن النادى الأهلى أعلن فى وقت سابق عن نيته فى إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره (نادى القرن) الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

الأهلى كشف أيضا أنه أضاف لقب نادى القرن إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته، وذلك بعد إقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بذلك على مدار العشرين عاما الماضية

ويعتبر الأهلى أن أى محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادى القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادى الأهلى، وهى من الجرائم التى نص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

ووفقا لبيان صادر من الأهلى ودون الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدى على لقبه الذى يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته