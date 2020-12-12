شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد بركات يسجل بطريقة رائعة فى نهائى أفريقيا أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير المنتخب الوطني، هدفاً لا ينسى فى نهائيات دورى الأبطال الأفريقى فى شباك النجم الساحلى 2005، حيث أحرز هدف بركات جاء من زاوية ركنية خارج منطقة الجزاء من الوضع متحركا وفى وسط رقابة مدافعى بطل تونس ليعلن تتويج الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد أبو تريكة وأسامة حسنى ومحمد بركات.

سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003".

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه، وفى 12 يونيو 2013 أعلن محمد بركات اعتزال الكرة نهائياً

واختير محمد بركات لمهمة مدير منتخب مصر فى الجهاز الفنى الذى يقوده حسام البدرى منذ شهور قليلة ليبدأ رحلة عمله مع الكرة المصرية من الجانب الادارى منذ اعتزال الساحرة المستديرة.