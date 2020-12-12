شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعسكر اليوم استعداداً للمقاصة فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، ويعلن موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق عقب مران اليوم للدخول في معسكر مغلق لخوض المباراة المرتقبة.

وخضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.