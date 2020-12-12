الدوري الألماني.. ليفركوزن ولايبزج يواصلان الصراع مع بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعثر فريق بوروسيا دورتموند مؤخرا في الصراع على لقب الدوري الألماني لكن لايبزج وباير ليفركوزن ظلا في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا.

ولم يتعرض ليفركوزن لأي هزيمة ليحتل وصافة البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ، قبل المباراة التي تجمعه على أرضه بهوفنهايم.

ويحتل لايبزج المركز الثالث بفارق نقطتين عن الصدارة بعد تعادله مع النادي البافاري في الجولة الماضية، وبإمكانه أن يصعد للصدارة مؤقتا من خلال الفوز على فيردر بريمن يوم السبت وذلك قبل ساعات من مواجهة بايرن أمام مضيفه يونيون برلين.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزج بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي وبلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا "الأولاد لديهم عقلية مذهلة، يثقون بأنفسهم ويواصلون الانطلاق".

وأضاف "هذه التجارب تمنحنا مزيدا من الزخم في هذه الفترة المضغوطة".

ويقدم لايبزج نتائج متميزة في الفترة الأخيرة من بينها الفوز المثير على اسطنبول باشاك شهير التركي 4 /3 وعلى مانشستر 3/ 2 في دوري الأبطال بجانب التعادل مع بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لمثلها.

وأكد ناجلسمان أن فريقه "سيحتفل قليلا" بعد بلوغ دور الستة عشر للبطولة القارية ثم "سيوجه تركيزه صوب مباراة بريمن".

واتفق معه المدافع انجيلينو الذي قال "نتعامل مع كل مباراة على حده والآن نحتاج إلى التركيز على المباراة المقبلة".

ولم يذق بريمن طعم النصر في أخر سبع مباريات بعد البداية القوية التي حققها الفريق في مستهل مشواره بالموسم.

وقال كليمنز فريتز رئيس قطاع كرة القدم في بريمن "كان واضحا دائما أن هناك نجاحات ولكن أيضا إخفاقات ، الشيء المهم هو أن الجميع يدرك ضرورة بذل قصارى الجهد".

وفاز بايرن على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد لينهي عام 2020 دون تعرضه لأي هزيمة في البطولة القارية.

وقال هانسي فليك مدرب بايرن "حققنا ما أرادناه، 2020 كان عاما مذهلا لنا في دوري أبطال أوروبا، عبر الفوز باللقب في الصيف".

ويواصل بايرن حملة الدفاع عن لقب البوندسليجا بمواجهة يونيون برلين الذي خسر مباراة الديربي الاسبوع الماضي أمام هيرتا برلين.

وأنهى بوروسيا دورتموند مسيرته الخالية من الانتصارات على مستوى جميع المسابقات والتي استمرت لثلاث مباريات، عبر الفوز غير المقنع على ملعب زينت سان بطرسبرج في دوري الأبطال، لكن الفريق يتأخر بفارق أربع نقاط عن بايرن في البوندسليجا قبل مباراته أمام ضيفه شتوتجارت.

ووصف القائد ماركو ريوس الفوز على زينت بأنه "فوز رديء" فيما قال المدرب لوسيان فافر "فزنا هنا وهذا كل ما يهم".