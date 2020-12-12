"ديربي مدريد".. الريال يتطلع لمواصلة رحلة الصعود أمام أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كان مصير زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على المحك لكن بعد الفوز على اشبيلية في الدوري الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، يدخل المدرب الفرنسي مواجهة الديربي أمام اتلتيكو مدريد السبت بحالة من الثقة.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية فاز النادي الملكي بصعوبة على اشبيلية الاسبوع الماضي بهدف دون رد وأعقب ذلك بالفوز على جلادباخ بهدفين في دوري الأبطال ليقتنص صدارة المجموعة الثانية في خطوة أزاحت بعض الضغوط عن كاهل المدرب الفرنسي.

وبإمكان زيدان أن يحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب اتلتيكو المتصدر على استاد الفريدو دي ستيفانو السبت.

ويتصدر اتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في الوقت الذي يحتل فيه الريال المركز الرابع برصيد عشرين نقطة من 11 مباراة.

ويؤمن زيدان بقدرة الريال على الوصول لإيقاعه المعهود في الوقت المناسب مثلما فعل أمام جلادباخ ليتفادى الخروج الصادم من البطولة القارية.

وقال زيدان لمحطة "موفيستار"، "قدمنا مباراة مذهلة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وأضاف "قرأنا المباراة بشكل جيد جدا، أعتقد أنها المباراة الأكثر تكاملا بالنسبة لنا هذا الموسم".

وسجل كريم بنزيمة هدفي الريال في شباك جلادباخ بعد أن اعتاد على التألق في مواجهات الديربي امام اتلتيكو مدريد في الماضي وأبرزها مواجهة المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 2017.

وأرسل بنزيمة تمريرة رائعة لزميله إيسكو الذي سجل هدف الفوز الحاسم للريال في شباك اتلتيكو في تلك المباراة.

وقال سيميوني بشأن زيدان "ريال مدريد فريق رائع ولديه مدرب يعرف لاعبيه أكثر من أي شخص أخر ويواصل إخراج أفضل ما لديهم في وقت الشدة، أنا معجب بهم، دائما لديهم القدرة التنافسية".