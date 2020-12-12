الامارات | اتحاد كلباء يهزم خورفكان ويتقدم للمركز الرابع

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يهزم خورفكان ويتقدم للمركز الرابع والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اتحاد كلباء فوزا ثمينا على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ليصبح رصيده 16 نقطة ليصعد للمركز الرابع متفوقًا على بني ياس بفارق المواجهات المباشرة، وهو تفضل مركز النمور في جميع مشاركاته في دوري المحترفين بينما بقي خورفكان بالمركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، وشهدت المباراة حالتي طرد للاعب من كل فريق وإنذارات صفراء كثيرة.

تقاسم الفريقان شوطي المباراة حيث كان خورفكان في الشوط الاول الأكثر وصولا للمرمى وكراته اكثر خطورة بينما كانت محاولات كلباء في الشوط الثاني اكثر، وساهمت يقظة حارس مرمى كلباء جمال عبد الله بإبعاد كرات خطرة منها كرتي هدفين مؤكدين (15،13) سددهما البرازيلي مينديز وأخرى عن طريق عمر جمعة ربيع، حتى سجل خورفكان هدفه الاول عن طريق البرازيلي رامون لوبيز (29) والذي استفاد من كرة عرضية وصلته من عمر جمعة ربيع سددها قوية براسه داخل المرمى، بالمقابل أضاع مهاجم النمور أنتونيو جونيور فرصة هدف التعادل لكلباء بعد انفراده بالمرمى لكنه تعثر بالكرة قبل ان يبعدها من أمامه عادل سبيل (43)، ومرة اخرى تدخل جمال عبد الله وامسك بتسديدة قوية سددها مهاجم خورفكان لوبيز (49)، وتعرض اللاعب عادل سبيل للطرد بعد خشونة مع ناصر عبد الهادي ليلعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة(52)، بعدها باربع دقائق تم طرد مدافع كلباء البرازيلي جابرييل سانتيني لمخاشنته مهاجم خورفكان لوبيز ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (56)، وفرط عمر جمعة ربيع بفرصة هدف مؤكد عندما سدد اعلى العارضة وهو داخل الجزاء من وضع سهل (61)، قبل ان يسجل اتحاد كلباء هدف التعادل عن طريق التوغولي مالابا مستفيدا من تصادم مدافعي خورفكان ليقفز اعلى من الجميع ويسدد برأسه الى الشباك (66).

وتصدى الحارس جمال عبد الله وابعد كرة خطرة جديدة لعمر جمعة ربيع سددها من مسافة قريبة (69)، وتصدى حارس خورفكان لكرة ارضية زاحفة سددها فهد سبيل كانت في طريقها للمرمى (76).

وتقدم اتحاد كلباء بالهدف الثاني عن طريق السويسري مارياني بعد استلامه للكرة على مشارف الجزاء والدوران على نفسه والتسديد بقوة للمرمى (86)، لتنتهي المباراة بفوز النمور.

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