شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: أوفيت بـ95% من برنامجي.. ولست راض عن أدائي في رئاسة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس الحالي أوفى بما يقارب 95% من برنامجه الانتخابي الماضي، ولم يقصر في أمر.
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي:«ربما 5% فقط من برنامجنا الانتخابي لم ننفذه بسبب فيروس كورونا والذي حال دون تنفيذ بعض الأفكار الخاصة بالأطفال داخل النادي».
وواصل:«على الرغم من أننا أوفينا ببرنامجنا الانتخابي ولكني لست راض عن أدائي في رئاسة الأهلي خلال السنوات الثلاثة الماضية، لأنني أسعى دائماً للأفضل وأتطلع للتطوير بشكل دائم في جميع الملفات».
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