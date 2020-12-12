شكرا لقرائتكم اليوم..بيراميدز يستدرج زعيم الثغر فى الظهور الأول لـ" رودولفو أروابارينا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز في أقوى مواجهات هذه الجولة والتي يدخلها الفريقين بحثاً عن إنطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ويفتش الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن بداية مميزة مع فريقه في الظهور الأول له بالدوري المصرى عقب توليه المسئولية خلفاً للكرواتى انتى تشاتشيتش ويسعى للإستفادة من الصفقات القوية للمنافسة على درع الدوري .

وعقد بيراميدز 8 صفقات جاءت كالتالي: أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد نهاية عقدهما مع الأهلي، وأحمد الشيخ بعد استغناء الأهلي عنه، بالإضافة لرمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم المنتخب قادمًا من أسوان، وأحمد سامي لاعب المقاصة السابق الذي خاض الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش، واستعارة محمود صابر لاعب منتخب الشباب، من نادي النجوم.

كما أبرم بيراميدز عقدا جديدا مع لاعبه أحمد حمودي بعد عدم قيده الموسم الماضي، ليقيده في قائمة الموسم الحالي.

في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز تكون بمثابة عنوان لموسم قوى يعلن عودة زعيم الثغر منافساً قوياً للكبار ، ومن المقرر أن يستعين العميد في مواجهة بيراميدز بعدد كبير من العناصر الجديدة والتي انضمت للفريق خلال الميركاتو الصيفى وأبرزهم كل من الجاميكي رومايو وليامز وداميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وحسام عاشور وكريم يحيي ومحمد عطوة وتجديد إعارة الايفواري رزاق سيسيه ،في ظل غياب كل من حسام عاشور وعمر الميدانى وخالد الغندور ومحمود شعبان للإصابة.