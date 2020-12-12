الخطيب يكشف أصعب لحظات في مباراة الزمالك.. ويوجه رسالة للراحلين عن الأهلي «صبحي وفتحي وإكرامي»

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن رسالته إلى لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي أمام نادي الزمالك، وعن أصعب اللحظات التي عاشها خلال نهائي القرن بين قطبي الكرة المصرية.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي خلال برنامج "النجمة التاسعة" الذي يقدمه يعقوب السعدي: "تحدثت مع اللاعبين قبل مباراة النهائي، وقلت لهم أنتم أفضل اللاعبين في القارة، تحتاجون للهدوء والتركيز، ويجب أن يكون لديكم إصرار وقوة في الأداء". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأضاف: "شعرت أن اللاعبين مشدودين بشكل زائد، قلت لهم أن وصولنا مع الزمالك يشرف الكرة المصرية بكل تأكيد، والتوفيق من عند ربنا، وبالنسبة لي أصعب لحظة خلال اللقاء كانت بعد هدف الأهلي الأول، لأن الأداء تراجع وأصبح هناك عدم إتزان".

وأكمل: "حينما سجل الزمالك هدف التعادل شعرت أن هذا أفضل لنا، وبالفعل لاعبو الفريق قدموا أداء أفضل في الشوط الثاني، ربنا كافأهم لأنهم كانوا مخلصين طوال مشوار البطولة".

وعلق رئيس النادي الأهلي على رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، بعدما قرروا عدم الاستمرار مع القلعة الحمراء والرحيل للانضمام لفريق بيراميدز.

وقال الخطيب خلال ظهوره ببرنامج النجمة التاسعة عبر قناة النادي الأهلي: "أنا مزعلتش من اللي مشيوا أنا زعلان عليهم هم إنهم سابوا النادي الأهلي، المفروض هما اللي يزعلوا مش أنا".

وعن نجاح الأهلي في تحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي قال الخطيب: "الدوري الماضي كان أصعب دوري في تاريخ الأهلي لأنه كان فيه مهاترات وتجاوزات كتير".

وكشف الخطيب أسباب عدم ظهوره الإعلامي خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ أن تولى رئاسة القلعة الحمراء.

وخلال ظهوره بقناة النادي عبر برنامج النجمة "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي بشكل مؤقت، قال الخطيب: "كل قيادات النادي الأهلي تلاقي ظهورهم قليل جدا، موجودين لوضع سياسات عامة هناك أشخاص آخرين يتحدثون، نحن نضع سياسات ونتابع التنفيذ".

وتطرق الخطيب للحديث عن تحقيق الفريق بطولات أفريقيا وكأس مصر والدوري: "أنا عاجز عن شكر الله بسبب ما رأيته خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "أنا شوفت النجمة التاسعة في جمهور الأهلي بعد نهاية المباراة الثانية لصن داونز، وقتها كان دعم كبير وشوفت النجمة التاسعة من بعد هذا الدعم الكبير".

وأردف: "اللاعيبة رجالة جدًا وسعيد جدا إن ربنا كرمهم ببطولة أفريقيا لأنهم يستحقوا".

واستطرد: "تولينا المسؤولية في ديسمبر 2017 وكان هناك قوام فريق موجود وكان لابد من الحفاظ عليه والاستمرار به، لأن شخصية البطل تحتاج إلى نوعية معينة".

وأكمل: "2019 كانت سنة إعداد من أجل أن تصل لمرحلة أنك تستطيع أن تحقق بطولة وهي دوري أبطال أفريقيا وجاء من دعم الجمهور الذي منح اللاعبين ثقة كبيرة جدا".

واختتم: "أصعب الأمور التي مرت علينا المشاكل التي حدثت لنا بفعل فاعل والمهاترات التي حدثت والتجاوزات وكذلك الاتهامات أيضًا ولكن الأهلي لن ينحدر أبدًا لهذا الأمر ولكن أنا سعيد جدا بهذه الظروف الصعبة لأن خبرات المجلس زادت جدا بالظروف دي وقلت لهم لن نرد نعمل فقط".