شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: أشكر وليد سليمان ولكني غير موافق على قراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لوليد سليمان على لفته الطيبة بإهدائه الميدالية الخاصة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا له.

وعلق الخطيب في تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي:«أعتز بوليد سليمان وبكل لاعبي الاهلي فهم أولادي، وأشكره جداً على هذه اللفتة».

وأضاف:«رغم سعادتي بموقفه ولكني غير موافق عليه وأرفض أن يفرط في ميداليته لي، فهي من حقه وعليه أن يحتفظ بها لأنها تاريخ يورث للأبناء والأحفاد ويدعو للفخر، وأتمنى أن تكون وصلته الميدالية مجدداً».

وكان سليمان قد أهدى ميدالية التتويج بدوري أبطال أفريقيا الخاصة به لرئيس النادي محمود الخطيب، مشيراً إلى يستحقها عن جدارة.