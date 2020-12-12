شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: التجاوز في حق عائلتي كان سخيفًا ولم أتصوره يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، غضبه الشديد من التجاوزات التي تعرض لها على مدار الفترات الأخيرة. وقال الخطيب عبر تصريحات لقناة الأهلي مع الإعلامي يعقوب السعدي: «التجاوز في حقي وحق عائلتي كان سخيفاً للغاية.. كلام فارغ». وواصل: «لم أكن أتصور في يوم ما أن أتعرض لمثل هذه التجاوزات والمهاترات، وأعتذر لعائلتي وأشكرهم على تحملها». وأنهى تصريحاته: «بالطبع لم أنجرف وراء هذه الإساءات وكنت أسلك الطرق القانونية فقط». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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