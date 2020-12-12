شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان قبل معركة أتلتيكو مدريد في الليجا: لقاء صعب مثل النهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم السبت خلال منافسات الدوري الإسباني، بثمابة اللقاء النهائي، لما يحمله من قمة مدريدية ذات طابع خاص على المستوي الفني والجماهيري.
ووفقا لموقع «ماركا» أكد المدرب الفرنسي، أن أتلتيكو مدريد فريق صعب ويمتلك لاعبين مميزين في جميع الخطوط، بالإضافة للخط الأمامي الذي أصبح أكثرة قوة بقيادة لويس سواريز الذي انضم إلى صفوف الأتلتيكو خلال انتقالات الصيف الماضية.
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