شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: إذا واجه الأهلي فريق الصفاقسي فلن ألعب وهذا قراري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل لاعب النادي الاهلي والمنتخب التونسي « علي معلول » ضيفا مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامجها " معكم مني الشاذلي " والذى يذاع على قناة CBC وقد وجهت الاعلامية استفسارا عن جملة المعلق عصام الشوالي له فى مباراة النجم الساحلي امام الاهلي وهى " انك قسوت على بلدك"

-- انا الان فى النادي الاهلي وعندما الاعب فرقة من تونس فهذا عملي والا فماذا افعل وهذا ليس معناه انني لا احب فرق تونس التي أكن لهم كل التقدير والاحترام ولكن هذا عملى

هل معنى ذلك ان هذا التعليق الالمك ؟

-- بالتاكيد والتعليقات ايضا من الناس حتى عند ذهابي للمنتخب التونسي يعطوني احساس انني لست منهم وهذا صعب ولكنه عملي

ولكن المسالة ليست لها علاقة بالوطنية المسالة احترافية ؟

-- نعم هي كذلك وقلت هذا ولكن من يفهمني فجميعهم يشجعون فرقهم

هو موقف لا تحسد عليه اما الفرق التونسية ؟

-- بالتاكيد ولكن اذا كان ذلك امام الصفاقسي فلن العب

هل هذا قرار ؟

-- نعم قرار ومش هزار , واضاف مازحا : ولكن لا تخبرو كابتن سيد