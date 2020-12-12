شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج لم يخسر في «البوندسليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب فولفسبورج تأخره بهدف أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت، إلى فوز (2/1) خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».
وتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف سجله باس دوست، في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وتعادل فولفسبورج بهدف فوتر فيجورست، في الدقيقة 77 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 88.
ورفع فولفسبورج، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الرابع، بينما توقف آينتراخت فرانفكورت عند 13 نقطة، في المركز التاسع.
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