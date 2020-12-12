شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتراجع عن هذا القرار فى لائحة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن البند الذى كانت وضعته في لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين. حيث شهدت اللائحة النهائية التي وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقرر مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وضع بعض التعديلات على لائحة المسابقات في الموسم الجديد كالتالي: - نهاية الدوري في منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذي سيخوض مباراة خارجيا سواء أفريقيا أو عربيا سيخوض مباراة بالدوري قبل 3 أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و4 أيام إذا كان خارج مصر.

والفريق الذي سيصل لنصف النهائي والنهائي عربيا وأفريقيا ستكون هناك لديه مساحة من 5 إلى 6 أيام لكل فريق، والمباريات ستقام بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي في فترة الأولمبياد، ورغم رفض نادي انبي إلا أن الأمر حسم تماما، كما أن دور الـ32 من كأس مصر تقرر إقامته كذلك بدون اللاعبين الدوليين، إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغائه، وسيشارك أفريقيا الفرق التي لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين، إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء للأهداف. - التغييرات في الدوري مستمرة 5 تغييرات في3أوقات خلال اللقاء وسيتواجد 9 لاعبين بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ودقائق المياه سيتم تحديدها مع لجنة الحكام وفقا لظروف الجو ودرجات الحرارة.