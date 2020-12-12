الأهلي يطالب الزمالك بتعويض مالي ضخم بسبب «نادي القرن»

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي طالب من الزمالك مبلغ 50 مليون جنيه كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت بالقلعة الحمراء، وذلك بعد استخدام النادي الأبيض لشعار "نادي القرن"، وهو اللقب الممنوح في الأساس بشكل رسمي لنظيره الأحمر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ عام 2001.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن المحكمة الاقتصادية تدوالت الخميس الماضي القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، وقررت تأجيلها حتى يوم الثالث من يناير المقبل، بناء على طلب من مسئولي الزمالك .

وفى وقت سابق، أعلن الأهلي عن نيته في إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره (نادى القرن) الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، عن تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارتي التموين والتجارة في مصر.

وأضاف، خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية بعد "رفض إعلام المصريين إذاعة الفيديو على قناة الزمالك"، "أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وقام مرتضى منصور بتعليق لافتة مثيرة للجدل على بوابة نادي الزمالك، كُتب عليها "نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 بطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات 7 بطولات".