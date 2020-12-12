ماذا قال الخطيب عن محمد صلاح؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي. وقال الخطيب في تصريحات مع الاعلامي يعقوب السعدي عبر شاشة قناة النادي الأهلي: «سعداء للغاية بوصول محمد صلاح لمصاف نجوم الكرة الكبار على مستوى العالم». وواصل: «نسعد بوصول ابننا محمد صلاح للعالمية ومنافسة كبار لاعبي العالم، كذلك ابننا رياض محرز نجم المنتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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