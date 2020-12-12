شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: مارادونا أثر فينا جميعًا.. وادخرت مصروفي من أجل أهداف ‏بيليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أثّر كثيراً على جميع محبي كرة القدم عبر التاريخ. وواصل في تصريحات عبر قناة الأهلي: «حزنت لوفاة مارادونا وتأثرت به كثيراً كباقي نجوم المستديرة الأفذاذ». وأضاف رئيس الأهلي: «كنت أدخر مصروفي وأنا طفلاً صغيراً من أجل مشاهدة أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في دور العرض، والتي كانت تُعرض في فترة الاستراحة لأفلام السينما». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: مارادونا أثر فينا جميعًا.. وادخرت مصروفي من أجل أهداف ‏بيليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.