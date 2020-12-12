شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أياكس يدعم الخط الخلفي لبرشونة في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إنَ كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، استقر على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الكتالوني، في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن إمكانات ليساندرو مارتينيز، 22 عامًا، تتناسب مع ما يبحث عنه برشلونة، حيث يتمتع بخبرة جيدة في دوري الأبطال، إضافة إلى قدرته على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، كما يجيد إخراج الكرة بشكل جيد.

