شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا وست هام تقهر ليدز يونايتد في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب وست هام يونايتد تأخره بهدف إلى فوز (2-1) على مضيفه ليدز يونايتد، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليدز يونايتد عن طريق ماتيوز كليتش من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة. وفي الدقيقة (25) نجح وست هام في تسجيل هدف التعادل عن طريق توماس سوستشيك.

ثم أضاف المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة (80). ورفع وست هام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز الـ14.