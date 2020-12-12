شكرا لقرائتكم خبر عن ساسولو يهزم بينفينتو ويصعد لوصافة «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب ساسولو على ضيفه بينفينتو، بنتيجة (1-0)، مساء الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل دومينكو بيراردي هدف المباراة الوحيد لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وشهدت المباراة طرد لوكاس هراسلين لاعب ساسولو، بسبب تدخله بشكل قوي على جايتانو ليتسيا لاعب بينفينتو في الدقيقة (49).

ورفع ساسولو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج المرحلة، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي سيواجه كالياري، وبفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الرابع، والذي يستضيف سامبدوريا (كلا المباراتين بعد يوم الأحد).

يذكر أن ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.