شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس كولسترمان مدافع لايبزيج يقترب من العودة للتدريبات الجماعلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، إن لوكاس كولسترمان مدافع الفريق، سيعود للتدريبات، الأسبوع المقبل.
وأضاف ناجلسمان «بداية من الاسبوع المقبل، سيعود لوكاس للتدريبات. إنه يتحرك بشكل جيد ويركض بشكل جيد. العملية كانت ناجحة للغاية».
وتابع «بالطبع لن يكون قادرًا على اللعب مرة أخرى هذا العام».
واضطر كولسترمان للخضوع لجراحة بالمنظار في ركبته اليسرى في أكتوبر الماضي عقب إصابته.
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