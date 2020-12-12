شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن: المباريات المقبلة ستشهد مزيدا من الانسجام بين لاعبي سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو حسن، مدرب عام فريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب الإنتاج الحربي، مساء الجمعة، بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «سعيد بهذا الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة، المباريات المقبلة تشهد المزيد من الانسجام».

وتابع: «منافسنا يمتلك خبرة جيدة على مستوى الدوري الممتاز، ولديه جهاز فني مميز، وأمامنا مباراة مقبلة في غاية الصعوبة، أمام البنك الأهلي، وهو ناد صاعد ولديه طموحات كبيرة».