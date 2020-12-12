شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عزمي: «ما حدث مع صالح جمعة خطأ في أخذ المسحة الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف عزمي، عضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من 88 إلى 95 % في الحالات التي كانت مصابة بكورونا، لا تتجدد إصابتها قبل 3 أشهر.

وأضاف شريف عزمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «ماحدث مع صالح جمعة خطأ في أخذ المسحة الطبية، واللاعب لايعاني من أي عرض وحالته جيدة تماما»..

وأردف: «أعتقد أن الساعات المقبلة سوف تأتي نتيجة المسحة الجديدة لصالح جمعة سلبية، ومن ثم يحق له التدريب مع سيراميكا كليوباترا».