كلوب ينافس هانز فليك ومدرب ليدز الإنجليزي على جائزة الأفضل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قائمة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 والتي شهدت تواجد كل من الألماني هانز فليك، المدير الفين لفريق بايرن ميونخ، والألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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