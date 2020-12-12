شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم موقعة سانت إيتيان وآنجيه في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين سانت إيتيان وضيفه آنجيه، الجمعة، في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع سانت إيتيان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ15، كما رفع آنجيه رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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