الخطيب يكشف عن كلماته للاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا.. ولماذا رفض هذا السلوك من وليد سليمان؟

كشف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن كلماته التي حفز بها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال “الخطيب”، في حواره مع قناة النادي الأهلي، إنه عقد اجتماعاً مع اللاعبين واستفسر من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ أولًا عن كلماتهم للاعبين حتى لا يتعارض حديثه معهما في تحفيز اللاعبين.

وأضاف الخطيب: “أكدت للاعبين أنهم الأفضل في القارة وهم الأحق باللقب بعد موسم طويل وشاق وتقديمهم لعروض طيبة للغاية.. فقد شعرت أن اللقب لنا بعد عبور صن داونز في ربع النهائي”.

ووجه رئيس النادي الأهلي الشكر لوليد سليمان الذي قام بإهدائه ميداليته الخاصة به في مقر النادي بالجزيرة قبل يومين، لكنه رغم قبولها من اللاعب يرفض هذا التصرف.

وأوضح الخطيب قائلاً: “أرفض ما قام به وليد سليمان رغم تقديري الشديد لتصرفه لأنه حق للاعب وحق لأسرته، وسأقوم بردها له لأنه يستحق أن تكون معه”.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الـ 27 من نوفمبر الماضي.