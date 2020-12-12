شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الانتاج ودياً استعداداً لمباراة الطلائع فى الجولة الثانية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، اليوم السبت، مع نظيره الانتاج الحربى، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعداداً لمباريات الدورى العام وتجهيز جميع اللاعبين، ورفض الجهاز الفنى لأسوان منح اللاعبين أى راحة بعد مباراة الأمس أمام إنبى، والتى فاز خلالها أسوان بهدف نظيف على حساب إنبى فى افتتاحية الدورى العام.

ويستعد أسوان لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام فى نسخته رقم 62.

من جانبه، أعرب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى أسوان، عن سعادته بعد حصد أول ثلاث نقاط فى الدورى مع أبناء الجنوب فى الاختبار الأول له بشكل رسمى مع الفريق، وقال الشيشينى فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": كرم من عند ربنا انى أحصد النقاط الثلاثة لسه مجمعين الفريق فى 25 يوم، حوالى 25 لاعب، أغلبهم مكانش بيلعب مع فريقه، وكل الأندية طمعانة فينا، واشتغلنا فى حدود إمكانياتنا اشتغلنا على تضييق المساحات مع إنبى وحسم الهدف وتغلبنا على واحد من أفضل المدربين فى الدورى، وتغيير هيثم كان كرم من ربنا وأحيى اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ربنا كرمنا بثلاث نقاط نبنى عليهم فى المرحلة المقبلة.

أضاف: "كان فى لاعيبة لازم تتباع عشان نقدر نكمل، لم يتبقى معنا سوى 8 لاعبين واشتغلنا عليهم وضمينا صفقات جديدة، المباراة القادمة مع الطلائع ومش هريح عندى ماتش ودى بكرة مع الانتاج، لازم تبقى مأهل كل اللاعيبة اللى عندك لأن ممكن فى ثانية تتفاجئ بإصابات كورونا أو يجيلك إجهاد، شغلى كله لازم احترم الخصم."

واختتم: مباراة اليوم صفحة واتقفلت ولازم اشتغل كأنهم مش موجودين من بداية الموسم كل الفرق طمعانة فى أسوان.

ونجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.