الإسماعيلى ينهى اليوم استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر غداً الاحدعلى ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام ، وأقام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة حفل عشاء للاعبى فريق الكرة الأول والجهاز الفنى والإدارى والطبى ، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة .

وحرص المهندس عثمان على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم نتائج مميزة بمسابقة الدورى تسهم فى احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادى والعودة للمكانة الطبيعية بجانب حصد لقب البطولة العربية والتى أصبح الفريق على بعد خطوة من التأهل للنهائى،وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من جميع اللاعبين بذل جهد مضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالب رئيس النادى الإسماعيلى بضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق اقصى استفادة واثبات كل لاعب بالفريق قدرته على ارتداء قميص النادى الذى يتمناه اى لاعب نظرا لحجم الجماهيرية التى يتمتع بها.

ووجه عثمان على أهمية التكاتف حول مصلحة الفريق واعلاء المصلحة العامة وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وابعاده عن مساره الصحيح.

ووعد اللاعبون بتقديم موسم مختلف عن الموسم المنقضي واسعاد الجماهير والتأكيد على أهمية إعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .