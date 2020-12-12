ضياء السيد عن صورة ميدو مع الخطيب: "لا أراه خائنا"

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن ميدو تصرف بطبيعته عندما نشر صورته مع محمود الخطيب.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو

تصرف بطبيعته، كما أنه دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".

وأتم: "لا أرى ميدو خائن بعد نشر صورته مع الخطيب".