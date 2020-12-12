حسين الشحات يغيب عن صفوف الاهلي في افتتاح الدوري المصري

اعلن النادي الأهلي المصري غياب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لمدة أسبوعين عن المباريات بسبب الإصابة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن حسين الشحات خضع لعملية جراحية في ظفر القدم، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف النادي :”يحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقًا للتشخيص المبدئي”.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري.