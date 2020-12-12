اعلن النادي الأهلي المصري غياب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لمدة أسبوعين عن المباريات بسبب الإصابة.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن حسين الشحات خضع لعملية جراحية في ظفر القدم، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف النادي :”يحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقًا للتشخيص المبدئي”.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات يغيب عن صفوف الاهلي في افتتاح الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.