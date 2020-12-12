المواسم الصفرية.. كم مرة خرج الأهلي والزمالك بدون بطولات

السبت 12 ديسمبر 2020

الموسم الصفري.. مصطلح معروف في عالم كرة القدم، لكنه قاس على الفرق التي تخرج من الموسم خالية الوفاض دون تحقيق أي بطولات.



وهذا العام في مصر خالف الزمالك عادات السنوات الأخيرة، وقرر التخلي عن جميع بطولاته ليمنح الأهلي منافسه وغريمه التقليدي فرصة ذهبية لتحقيق موسم تاريخي جديد شبيه بعام 2006، مع جيل المدرب التاريخي للأهلي البرتغالي مانويل جوزيه.

قبل 7 سنوات

لم يخرج الزمالك من الموسم الكروي دون أي بطولة منذ عام 2013، عندما حقق كأس مصر الذي غاب عن الفريق منذ عام 2008، وانطلاقا من عام 2013 عادت البطولات تتوالى على خزينة الزمالك بكل أنواعها محليا وأفريقيا.

وخلال الـ7 سنوات الماضية حقق الزمالك لقب الدوري المصري مرة واحدة والكأس المحلي 6 مرات، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرة، والسوبر المصري السعودي مرة بإجمالي 12 بطولة.

لكن الفريق هذا الموسم قرر التخلي عن جميع بطولاته لصالح غريمه الأهلي الذي فاز بالثنائية المحلية "دوري وكأس" ودوري أبطال أفريقيا، وينتظر السوبر المحلي والأفريقي، فضلا عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

آخر موسم صفري زملكاوي

سيكون هذا الموسم رقم 26 في خروج الزمالك دون بطولات منذ تأسيس النادي في عام 1911، ورغم أن الزمالك حصل على بطولتين في بداية عام 2020، السوبر المحلي أمام الأهلي المصري، والسوبر الأفريقي أمام الترجي، لكن هذه البطولات مكملة للموسم قبل الماضي 2018-2019، وكان مفترض أن يفتتح بها الموسم الماضي وتلعب أواخر 2019، لكن تم تأجيلها.

وقبل هذا الموسم كان عام 2012 هو آخر مواسم الزمالك الصفرية، حيث عاش الفريق فترات صعبة في العقد الأول من الألفية.

بدأ الفريق مواسمه الصفرية بالألفية الجديدة عام 2005، ثم 2006 و2007، ثم حقق الفريق كأس مصر في 2008، وغابت البطولات بعد ذلك حتى حقق الكأس من جديد عام 2013.

مواسم الأهلي الصفرية

منذ أن تأسس الأهلي المصري عام 1907، لم يخرج خال الوفاض من البطولات إلا في 6 مواسم فقط هي 59-60، 62-63 و 63-64، و 64-65، و66-67، و72-73.

وأمام الأهلي فرصة ذهبية هذا الموسم للفوز بالرقم القياسي من البطولات، الخماسية التي حققها الفريق عام 2006، إذا فاز ببطولتي السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المصري و السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.