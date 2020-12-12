شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف ما حدث له: كلام فارغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه بصحة جيدة وإن الموضوع تافه مقارنة بما صورته وسائل الإعلام صباح اليوم الجمعة.

وأكد أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم أتعرض لأي اعتداء وكل ما أشيع كلام فارغ».

وتابع: «علينا التركيز في الفترة المقبلة من أجل إنقاذ نادي الزمالك من الفترة التي يمر بها في الوقت الجاري».