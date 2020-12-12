شكرا لقرائتكم طارق الشيخ يكشف حقيقه تواصله مع قفشه ويوجه رسالة لشيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المطرب المصري الفنان طارق الشيخ، حقيقة تواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أو محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، معه، في الساعات الماضية بعد أغنيته "القاضية ممكن".
وأكد طارق الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عدد كبير من الاتصالات التليفونية بعد الأغنية ولم أتوقع أن يكون صدى الأغنية بهذا الشكل".
وتابع: "لم يتواصل معي أفشة أو شيكابالا ولكن أكرر اعتذاري لجماهير نادي الزمالك".
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