شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: فتح القيد الشتوى فى يناير بسبب الأندية المشاركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية، موضحا: "سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الأفريقية".

وقال مازن مرزوق، في تصريحات تليفزيونيةإأن الأهلي لم يعترض على انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ولم يطلب بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد، مؤكداً أن إنبي فقط من اعترض على قرار إقامة مباريات الدوري خلال مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 ، وتابع: "الأهلي لم يعترض نهائيًا والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، يتواصل معي ولم يعترض نهائيًا".